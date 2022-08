MotoGp: Zarco conquista la pole a Silverstone

Condividi l'articolo

Il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) ha conquistato pole position nel Gp di Gran Bretagna, in programma domani, con il tempo di 1’57″767, precedendo lo spagnolo Maverick Viñales, secondo a 0″098, e l’australiano Jack Miller, terzo a 0″164. Francesco Bagnaia ha ottenuto il quinto tempo.

Lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia), secondo nella classifica del Mondiale piloti della MotoGp, ha lasciato in barella la quarta sessione di prove libere a causa di una violenta caduta. Espargaro è stato sbalzato dalla moto dopo una scivolata in una curva veloce. Adagiato inizialmente sulla barella, il pilota 33enne si è poi alzato, visibilmente stordito, quindi ha raggiunto a piedi il centro medico del circuito di Silverstone, sostenuto da due persone. Il catalano aveva ottenuto il miglior tempo della terza sessione di libere di questa mattina. Espargaro lamenta un dolore al tallone e ancora non è certo se prenderà il via per giocarsi la pole.

