Motonautica: ecco il primo Mondiale elettrico

(ANSA) – ROMA, 25 SET – È stato presentato a Montecarlo, alla

presenza del principe Alberto, il 1/o Mondiale di motonautica

elettrica. Le UIM E1 World Electric Powerboat Series si

correranno sotto l’egida della Federazione mondiale di

motonautica Union Internationale Motonautique, con lo scopo

anche di contribuire a sensibilizzare verso una rivoluzione

elettrica e ambientale. Le UIM E1 Series sono frutto

dell’ingegno di Alejandro Agag, fondatore della Formula E e

dell’Extreme E, di Rodi Basso, già direttore McLaren, di

Raffaele Chiulli, presidente UIM. “Sono lieto che oggi possiamo

annunciare questo grande passo avanti nello sport nautico – dice

Agag -. Crediamo che la serie coinvolgerà anche gli appassionati

di nautica e tecnologia in tutto il mondo, ma anche gli

ambientalisti”. Le UIM E1 Series prevedono la partecipazione di

barche racing ad alte prestazioni alimentate da sistemi di

propulsione elettrica. Le futuristiche barche RaceBird

incorporano la tecnologia foil, saranno guidate da singoli

piloti e raggiungeranno velocità sull’acqua fino a 60 nodi (111

km/h). Il design dei bolidi è della giovane Sophi Horne, che ha

concepito barche che non assomigliano a nulla visto finora con

costi sui 300 mila euro ciascuna. Ogni week-end di E1

comprenderà test e qualifiche, poi una serie di gare a

eliminazione diretta che porteranno alla finale. Un campione del

mondo assoluto annuale sarà deciso dai punteggi cumulativi in

stagione. Il successo dipenderà non solo dalla velocità in

condizioni variabili, ma anche dalla capacità del pilota di

risparmiare energia. La nuova serie è stata concessa in licenza

esclusiva dall’UIM, l’organo di governo internazionale della

motonautica. Il suo presidente, Raffaele Chiulli, che è n.1

dell’Associazione che riunisce tutte le Federazioni Sportive

Internazionali, dice che l’organizzazione sostiene un nuovo

evento dall’anima ambientalista. “In qualità di organo di

governo mondiale riconosciuto dal CIO per le attività di

motonautica, noi di UIM – ha detto Chiulli – siamo entusiasti di

avere questa opportunità per sostenere la tutela dell’ambiente

marino, per stabilire e attuare buone pratiche verso un futuro

più sostenibile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte