Motorola, lo smartphone 5G si fa economico

Motorola va in scena sul palco di YouTube per svelare il suo smartphone 5G economico. Si chiama Moto G 5G Plus e tra i punti di forza, oltre al prezzo, ha il display ampio, la batteria a lunga durata e una quadrupla fotocamera posteriore.

Lo smartphone monta uno schermo da 6,7 pollici con due forellini in alto a sinistra dove trova posto una doppia fotocamera da selfie, con un sensore principale da 16 megapixel e un ultra-grandangolare da 8 mp. Sul retro l’obiettivo da 48 megapixel è affiancato da un ultra-grandangolare da 8 mp, una lente macro da 5 mp e un sensore di profondità da 2 mp.

Sotto al cofano c’è il processore 5G Snapdragon 765 di Qualcomm, supportato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria d’archiviazione, espandibile fino a 1 TB. La batteria è capiente, da 5mila mAh con ricarica rapida (20 W), e promette fino a due giorni di autonomia.

Il Moto G 5G Plus è disponibile in Italia da questo mese a un prezzo di circa 400 euro.



