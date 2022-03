Motrice camion incendiata, atto forse legato a protesta Tir

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 19 MAR – Mentre prosegue la protesta degli

autotrasportatori sardi per il caro carburanti, ieri notte la

motrice di un camion parcheggiata davanti a un supermercato ad

Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari, è stata

distrutta da un incendio.

Le cause del rogo non sono state ancora accertate completamente,

ma l’ipotesi dolosa è quella più accreditata. La motrice è della

ditta autotrasporti Lilliu di Uta, all’esterno della quale,

alcuni giorni fa, un uomo con il volto coperto ha esploso

quattro colpi di pistola, filmando l’impresa con un telefonino e

il cui video è diventato virale in questi giorni di protesta.

Sul video indaga la Squadra mobile, mentre sull’incendio della

motrice sono al lavoro i carabinieri.

Il rogo è divampato in via Gobbetti, davanti ai parcheggi del

supermercato Eurospin. Sono intervenute due squadre dei vigili

del fuoco e una autobotte che hanno domato le fiamme. La motrice

è andata completamente distrutta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte