Motta salva lo Spezia, ma potrebbe non rimanere

(ANSA) – LA SPEZIA, 15 MAG – All’indomani della salvezza, in

casa Spezia il tema che si impone è il futuro del tecnico Thiago

Motta, anche se ha un contratto che lo lega al club fino al

2024. Capace di portare la rosa più giovane della serie A a

mantenere la massima serie con una giornata di anticipo,

l’allenatore ha dovuto affrontare una stagione molto complicata

tra focolai Covid, preparazione saltata, infortuni in serie e il

blocco del mercato imposto al club ligure dalla Fifa per il

traffico di baby calciatori, che non ha permesso a gennaio di

portare forze fresche. Nonostante tutto, Motta è a tre punti dal

bottino conquistato da Vincenzo Italiano la scorsa stagione, con

ancora una giornata da giocare. Una stagione che è passata dal “quasi esonero” di dicembre fino ai successi su Napoli e Milan,

da un confronto molto schietto con lo spogliatoio fino alla

capacità di affidarsi ai senatori. L’Equipe inserisce Motta tra

i papabili per la panchina del PSG, di certo non mancano gli

estimatori anche in Italia.

A campionato finito sarà un colloquio con la famiglia Platek,

l’anno scorso spiazzata dall’improvviso addio di Italiano a fine

giugno, a disegnare il futuro della panchina ligure per il terzo

campionato consecutivo in A. Intanto il presidente Philip Platek

fa i complimenti a tutto l’ambiente per il traguardo

conquistato. “Abbiamo superato ostacoli che sembravano

insormontabili. Abbiamo riscritto una storia che per molti

vedeva il nostro destino segnato. Abbiamo dimostrato che questo

Club non si arrende mai”. Per il manager americano il “merito di

tutto ciò è sicuramente di un gruppo di ragazzi davvero

speciale, che ha lottato duramente per tutta la stagione, senza

mai mollare, riuscendo sempre a trovare la forza per risorgere

da ogni momento difficile. A questi giovani professionisti e

allo staff tecnico vanno i ringraziamenti di tutta la proprietà.

Voglio ringraziare anche tutti i professionisti che ruotano

intorno alla squadra, i dipendenti. Un ringraziamento

particolare e un abbraccio a ogni tifoso: questo nuovo traguardo

è dedicato a loro”. (ANSA).



