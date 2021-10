Mottarone: iniziata operazione rimozione cabina precipitata

Condividi l'articolo









(ANSA) – STRESA, 11 OTT – Sono iniziate oggi le operazioni

dei vigili del fuoco per rimuovere la cabina della funivia del

Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di

14 persone. “Insieme al pool dei periti stiamo valutando come

approcciare la cabina e come metterla in sicurezza per poi

procedere al taglio, alla sua imbragatura e allo spostamento in

elicottero, che non avverrà prima della fine del mese”, spiega

il comandante dei vigili del fuoco di Verbania, Roberto

Marchioni.

“Si tratta di una operazione complessa, che prevede l’uso di

materiali – aggiunge – e attrezzature particolari”, tra cui un

container Usar arrivato apposta dal Comando di Alessandria. “Lo

stiamo piazzando per avere tutto quello che ci serve”, spiega il

comandante senza fare previsioni sui tempi della rimozione: “possiamo pianificare tante cose – conclude – ma non sappiamo

cosa succede fino in fondo, anche il meteo ovviamente inciderà.

Sicuramente entro fine mese l’operazione sarà portata a

termine”. (ANSA).



