Mottarone: nonna materna di Eitan dona una nuova lapide

(ANSA) – VERBANIA, 25 MAG – Una nuova lapide ricorda le

vittime del Mottarone: a donarla, a due anni dall’incidente, è

stata Esther Peleg Cohen, madre di Tal Peleg e nonna materna

dell’unico sopravvissuto, Eitan Biran. Sulla targa, che verrà

posizionata definitivamente nelle prossime settimane, vi è

scritto: “In benedetta memoria dei nostri cari Tal Peleg, Amit

Biran, con il piccolo Tom Biran, Itshak Cohen, Barbara Cohen

Koninsky, che hanno perso la vita il 23 maggio 2021 nella

tragedia del Mottarone. Che il loro ricordo sia di benedizione”.

La lapide è stata portata sul luogo dell’incidente nel

pomeriggio di martedì, nel secondo anniversario della tragedia,

dove si è svolta “con la massima riservatezza una cerimonia di

suffragio”, ha scritto su Facebook il sindaco di Stresa,

Marcella Severino. Una scelta, ha aggiunto, presa “per dare un

senso commemorativo di preghiera evitando che divenisse un

ennesimo attacco mediatico”.

“Quando mi chiedono come mi sento quando mi alzo dal letto,

come mi comporto dopo un disastro così folle, dopo aver perso

mia figlia Tal, il mio amato nipote Tom, mio padre Itshak, mio

genero Amit e la mia seconda mamma Barbara, penso ad Abramo con

Isacco, ai figli del sacerdote Aronne e a Giobbe, ho saputo

accettare il giudizio del Creatore del mondo, non ho fatto

domande e ho deciso che avrei continuato per il bene di quelli

che sono rimasti – il messaggio di Esther Peleg Cohen -. Dico

grazie per avere fatto parte della vostra vita, invoco pace su

tutti”.

Alla cerimonia hanno preso parte l’ambasciatore di pace

dell’Onu David Gerbi, il parroco di Stresa don Gianluca Villa,

il vice rabbino capo di Milano Rav. David Elia Sciunnach e il

capo dipartimento economico e scientifico dell’ambasciata di

Israele a Roma Raphael Singer. (ANSA).



