Mourinho, ‘Al lavoro per costruire futuro della Roma’

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Tornato al lavoro, tornato in

ufficio e tornato per la nostra promessa: lavorare duro per

costruire il futuro dell’As Roma”, lo ha scritto José Mourinho

su Instagram dopo esser rientrato da Londra nei tre giorni di

riposo concessi alla squadra. Nel pomeriggio, infatti, è fissata

la ripresa a Trigoria in attesa del rientro di tutti i

Nazionali. Non manca nel post dello Special One un saluto a

Rossi che ieri ha dato l’addio alla Moto Gp: “A proposito,

grazie molte a Valentino per la leggendaria carriera”. (ANSA).



