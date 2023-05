Mourinho ‘è festa per Roma, ma penso all’Emilia-Romagna: forza’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Un messaggio che voglio mandare

all’Emilia Romagna, forza. Nelle difficoltà riesci a trovare il

meglio di te stesso, è un momento di grande festa a Roma ma non

possiamo dimenticare la tristezza della gente”. Josè Mourinho ha

un pensiero speciale per le terre e le persone colpite dalle

alluvioni dopo aver centrato la qualificazione alla finale di

Europa League.

La seconda in giallorosso dopo quella di Conference (poi

vinta) dello scorso anno. “La mia preoccupazione non è stare

nella storia della Roma, ma aiutare i ragazzi a crescere, a fare

cose importanti – ha detto il tecnico portoghese ai microfoni di

Sky -. Aiutare i romanisti che mi hanno dato tanto sin dal primo

giorno. Questa è una gioia molto grande per arrivare a un’altra

finale”.

Della Roma esalta i piccoli dettagli: “Se non abbiamo Smalling

in panchina magari non vinciamo questa partita. Perdi Spinazzola

e poi Celik, se non abbiamo lui in quel momento era molto

difficile – ha aggiunto -. Questo per dire che i piccoli

dettagli fanno la differenza. I ragazzi danno tutto, questa

partita è il risultato del nostro lavoro, delle esperienze,

della saggezza tattica, di sapere stare nelle partite. È una

squadra incredibile”. “Non ho mai parlato di obiettivi perché

era veramente difficile, anche quando eravamo terzi in

classifica. Ho sempre detto che dipende dal momento – spiega -.

La realtà è che il lavoro sul lato umano e tattico ha fatto

crescere la squadra in una dimensione dove è veramente dura

giocare contro la Roma. i ragazzi sono un gruppo fortissimo.

Quando dovevamo difendere i risultati l’abbiamo fatto. Posso

solo ringraziare ognuno di loro, anche quelli che vanno in

panchina o in infermeria che vogliono starci sempre. Meritano

tutto. Spero che lunedì Roma possa dare qualcosa di speciale a

questi ragazzi, mi aspetto un tragitto molto molto bello da

Trigoria allo stadio”. (ANSA).



