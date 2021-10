Mourinho grande Roma, non commento decisione rigore

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Oggi dico solo grande Roma in tutti

gli aspetti, complimenti a tutti i miei, a tutti, al settore

medico che ha fatto di tutto per recuperare. Ovviamente è una

sconfitta, ma se guardo al progetto la Roma è la squadra che

meritava di più”. Josè Mourinho fa i complimenti ai suoi

nonostante la sconfitta con la Juve e non vuole innescare

polemiche sull’episodio del rigore fischiato da Orsato con

Abraham in gol: “Non voglio commentare, non ho tutti i dati,

voglio isolarmi su questo episodio e concentrami sulla

Roma.Spero che tutte le parole che abbiamo sentito da parte

della Juve nello spogliatoio qualcuno le dica pubblicamente”.

(ANSA).



