Mourinho, i cinque in tribuna? per me è difficile perdonare

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Perché ho lasciato in tribuna

cinque dei calciatori scesi in campo giovedì in Conference

League? Mi mettete in una situazione difficile, perché sono cose

e messaggi di spogliatoio. E questo, l’avere questa panchina

piena di ragazzini, era un messaggio importante. Quella partita

in Norvegia rimane nella mia storia e per me è difficile

perdonare”. Così José Mourinho, dai microfoni di Dazn, risponde

a chi gli chiede il motivo della sua decisione di non convocare

per Roma-Napoli i vari Reynolds, Kumbulla, Borja Mayoral, Villar

e Diawara. Ma, almeno, ‘Mou’ punta a recuperarli? “Certamente –

risponde -. Non sono giocatori che hanno una croce davanti alla

faccia ed è finita, assolutamente no”. (ANSA).



