Mourinho, ‘totale fiducia nel ritorno, mi sento favorito’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – “I due gol sono uno su palla inattiva

e l’altro assolutamente ridicolo. La cosa che mi preoccupa di

più è l’infortunio di Mancini: è preoccupante, perché dovuto a

un campo di plastica”. Così Jose Mourinho, intervistato da Sky

Sport al termine di Bodo Glimt-Roma. “Il secondo tempo –

aggiunge riferendosi alla gara di ritorno – lo giocheremo con la

nostra gente e mi sento favorito per conquistare le semifinali.

C’è totale fiducia nei giocatori, nello stadio e nell’appoggio

della nostra gente. Giocheremo contro una squadra difficile, ma

sono sicuro che avremo un buon arbitro e un buon assistente. A

Roma nella partita dei gironi ci sono stati negati due rigori,

oggi ci sono stati un paio di fuorigioco dubbi”. Poi una battuta

su Pellegrini: “deve fare di più”.

Poi, anche dai microfoni di Dazn. ‘Mou’ ribadisce la propria

fiducia relativamente al match di ritorno, e nonostante la

battuta d’arresto di oggi. “Non è sconfitta, perdiamo 2-1 e

abbiamo il secondo tempo per giocare – dice -. Sconfitta è

quando giochi nel girone o in un campionato dove perdi punti.

Abbiamo un secondo tempo da giocare con i nostri tifosi dalla

nostra. Non abbiamo mai vinto contro di loro nelle tre partite

precedenti, ma l’unica che conta è la prossima. La vinciamo e

saremo in semifinale.

Di nuovo sul campo sintetico. “Che è un altro sport lo

sappiamo, rende la situazione molto vulnerabile per gli

infortuni e mi sembra che quello subito da Mancini sia

importante. Ringraziamo per questo chi permette di giocare su

questi campi” Ma al ritorno ci sarà Zaniolo? E’ recuperato? “Non

ho idea”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte