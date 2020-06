Moussa Dembelé costa tanto, il Chelsea su Werner

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Il Daily Mail insiste: Timo Werner è in cima ai pensieri della dirigenza del Chelsea, che va a caccia di rinforzi per l’attacco. Il promettente, e prolifico, attaccante del Lipsia è in corsa per una maglia dei ‘Blues’, ma dovrà sconfiggere la concorrenza di Moussa Dembelé del Lione, la cui valutazione è tuttavia troppo elevata (si parla di 80 milioni solo per il costo del cartellino).

Da questo punto di vista, Werner è nettamente favorito sul collega, poiché la clausola rescissoria del suo contratto è di poco inferiore ai 60 milioni di euro. Dunque, il tedesco potrebbe cambiare maglia al termine di questa stagione.

A lungo l’attaccante classe 1996, nelle scorse settimane, è stato accostato all’Inter per sostituire Lautaro Martinez nel caso in cui l’argentino lasciasse Milano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte