Mps: firmato accordo sindacale, 3.500 uscite volontarie

Condividi l'articolo

Firmato l’atteso accordo sindacale in Mps che chiude la procedura per l’adeguamento degli organici del gruppo. È prevista l’uscita su base volontaria di 3.500 lavoratrici e lavoratori tramite il Fondo di sostegno al reddito fino a 7 anni. Ne danno notizia i sindacati. L’accordo stabilisce che i sindacati e i vertici del Monte dei Paschi di Siena si incontreranno per definire, nell’arco del piano industriale, un programma di assunzioni con un rapporto di 1 ingresso ogni 2 uscite.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte