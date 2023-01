Msf, soccorsi in mare 41 migranti su richiesta Italia

Condividi l'articolo

Su richiesta del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano, il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha soccorso la scorsa notte 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Lo riferisce la Ong, che è ora in attesa di ricevere ulteriori istruzioni dalle autorità italiane. Si tratta del primo salvataggio che avviene dopo l’approvazione del decreto sulle Ong. A quanto si apprende da Msf, la barca dei migranti si era capovolta e i 41 sopravvissuti, tra cui due donne, sono ora a bordo della Geo Barents e assistiti dal team di Msf.

—

