E’ Aka 7even il vincitore del premio per il “Best Italian Act” agli Mtv Ema di Budapest. Gli altri artisti in nomination erano Caparezza, Madame, Rkomi e i Maneskin. La band romana è anche in corsa per i premi internazionali “Best Rock” e “Best Group”, i cui vincitori verranno svelati nel corso dello show in programma questa sera alla Papp László Budapest Sportarén.

