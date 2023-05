Multa a pensionato che ripara buca, eurodeputato paga la multa

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 16 MAG – L’europarlamentare pavese della

Lega, Angelo Ciocca, si è impegnato a pagare la multa di oltre

800 euro a Claudio Trenta, il pensionato che ha riparato una

buca a Barlassina (Monza) ed è stato sanzionato dal Comune.

Notizia diventata virale nei giorni scorsi. Lo ha promessa in

un’intervista nella trasmissione “Lombardia nera”, in onda

questa sera a partire dalle 20.30 su Antenna.

“Io penso che un cittadino che con senso civico ha segnalato

un problema e poi, preso probabilmente dalla disperazione, ha

deciso di chiuderla vada ringraziato – ha affermato il politico

– Visto che noi abbiamo una indennità importante come

parlamentari europei io mi sento in dovere di pagare la multa a

questo signore. Mi impegno a farlo, perché a me sembra una cosa

ingiusta lasciare la multa sulle spalle di un pensionato che

compie un’opera di bene. Per me il signor Trenta ha fatto

un’opera di buon senso, ovvero agire davanti al pericolo.

Siccome per la sua famiglia e sua moglie questa multa è un

pensiero non posso far altro, per ringraziarlo di quello che ha

fatto – di togliergli il pensiero di una multa ingiusta. Al

massimo avrebbero dovuto mandargli una diffida”.

“La prima regola – concluso Ciocca – è garantire la sicurezza

sulle strade, il sindaco avrebbe dovuto preoccuparsi della buca

che gli è stata segnalata più volte. Se in quella buca cadeva un

bambino, un ciclista, un motociclista o un anziano oggi

probabilmente il sindaco avrebbe problemi più seri che

rincorrere chi ha chiuso la buca. A me sembra una barzelletta di

Pierino”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte