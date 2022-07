Multato turista a Roma che si bagnava piedi nella Barcaccia

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Proseguono gli interventi da parte

della Polizia Locale per far rispettare le regole poste a

salvaguardia dei luoghi e dei monumenti storici. In questo

ambito ieri a Roma gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale

Urbana sono intervenuti intorno alle 15 per fermare un uomo

intento ad immergere i piedi nella fontana della Barcaccia. Il

cittadino, inglese di 42 anni, è stato subito bloccato dalla

pattuglia e, una volta terminate le procedure di

identificazione, è stato multato di 500 euro e gli è stato

comminato un Daspo urbano. (ANSA).



—

