Muore di covid germanista Reitani, grande studioso di Holderlin

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Credo nell’empatia, nella

possibilità di entrare nella vita di altre persone capirne i

sentimenti, le ragioni, i problemi – e condividerli. E credo che

l’empatia ci aiuti molto a capire nella diversità che esiste”.

Germanista appassionato, grande esperto di di Holderlin di cui

aveva pubblicato le opere con i Meridiani della Mondadori, Luigi

Reitani, morto oggi a 62 anni di Covid, spiegava cosi

l’attualità del poeta tedesco da lui tanto amato. “Era un

ribelle in un mondo che disattese le speranze”, diceva. Leggere

Hölderlin, sottolineava gentile, “significa calarsi dentro la

vita di un ragazzo che aveva 19 anni quando arriva la

rivoluzione francese. C’è la prospettiva di un mondo diverso,

non solo nella politica dove ci si aspetta un allargamento dei

diritti, ma anche nei valori sociali e nei rapporti umani”. E

la letteratura, spiegava il professore che per quattro anni,

dal 2015 al 2019 aveva lasciato la sua Università, l’ateneo di

Udine per dirigere l’istituto italiano di Cultura a Berlino, “serve a vivere vite diverse dalla propria. Saremmo molto più

poveri, condannati nella nostra breve esistenza nel dove siamo

oggi qui e ora. Con la letteratura viaggiamo, scopriamo nuovi

mondi appaghiamo il desiderio di andare altrove. Non si viaggia

soltanto spostandosi fisicamente, ma anche con la fantasia, con

l’immaginazione, con le parole. La letteratura apre nuovi mondi

nel passato e storie straordinarie”. Apprezzatissimo a Berlino,

dove oggi lo piange l’ambasciatore Armando Varricchio,

Reitani, nato a Foggia nel 1959, dopo l’esperienza in Germania

era tornato a vivere a Udine, sua citta d’elezione, dove tra

l’altro dal 2008 al 2013 aveva ricoperto l’incarico di assessore

alla cultura.

Si era laureato in lettere all’Università di Bari con una tesi

sullo scrittore austriaco Arthur Schnitzler, e aveva proseguito

la sua formazione a Vienna come allievo di Wendelin

Schmidt-Dengler. Dal 1991 il trasferimento all’università di

Udine, dove era diventato ordinario di letteratura tedesca nel

2005. Visiting professor alle Università di Klagenfurt e

Basilea, è stato membro del comitato scientifico del Freies

Deutsches Hochstift di Francoforte. In Italia era anche membro

del Dottorato internazionale di Studi germanici e e slavi

dell’Università di Roma La Sapienza e Direttore editoriale

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Per il contributo

dato alla diffusione della cultura austriaca in Italia nel 2010

è stato insignito dell’Ordine al merito della Repubblica

austriaca. La sua attività di traduttore e critico acquista

risonanza con la pubblicazione, nel 2001, della sua edizione

commentata di Tutte le liriche di Friedrich Hölderlin per i

Meridiani Mondadori, lavoro per cui nel 2002 riceve il premio

Mondello per la traduzione letteraria, e al quale seguirà nel

2019 un secondo volume dedicato a Prose, teatro, lettere. Ha

collaborato come critico letterario con riviste e quotidiani,

tra cui il domenicale del «Sole 24 Ore». Dal 2013 dirigeva

assieme ad Annalisa Cosentino la collana di classici

centroeuropei “Gli anemoni” (Marsilio).

Tra i suoi tanti lavori anche la cura e la traduzione di opere

di diversi autori di lingua tedesca novecenteschi e

contemporanei, da Ingerborg Bachmann a Thomas Bernard, da

Elfriede Jelinek ad Arthur Schnitzle. Reitani lascia la moglie e

due figlie. (ANSA).



—

