Muore dopo un infortunio, era al primo giorno di lavoro

(ANSA) – MILANO, 25 MAG – Un 25enne è morto oggi pomeriggio

all’ospedale Niguarda per le ferite riportate stamani in un

infortunio avvenuto alla Crocolux, un’azienda che si occupa

della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio

(Milano). L’operaio era al suo primo giorno di lavoro ed è

rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario.

Sull’infortunio la Procura ha aperto un fascicolo per

omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. Oltre al sequestro

del macchinario, le indagini dovranno appurare se il giovane

aveva un regolare contratto. (ANSA).



