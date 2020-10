Muore schiacciato sotto il suo trattore nel Modenese

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente con il trattore a Monzone, frazione del Comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. L’uomo era andato con il mezzo agricolo a fare dei lavori di potatura in un campo di sua proprietà.

Nel primo pomeriggio i familiari, non vedendolo arrivare, hanno chiamato i carabinieri, che hanno inviato una pattuglia dei Forestali e attivato i soccorsi. Intorno alle 15.20, sono arrivate anche una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Attivato anche l’elicottero del 118 di Pavullo che durante un sorvolo è riuscito ad individuare il trattore ribaltato. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo stava scaricando i rami e le felci potate, dal rimorchio sul bordo di un dirupo. Per cause in corso di accertamento, si è ribaltato lungo il canalone e il mezzo agricolo lo ha schiacciato. (ANSA).



