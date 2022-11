Muore travolto da suo furgone tamponato

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 30 NOV – E’ stato travolto dal suo furgone

a sua volta tamponato da un’auto un trentaquattrenne originario

del Lazio morto in un incidente avvenuto nella serata di

mercoledì lungo la strada statale 675 nei pressi dello svincolo

della E45 nel ternano. La ricostruzione è stata fornita dalla

procura di Terni che coordina gli accertamenti della polizia

stradale.

Nei pressi dello svincolo si era creata una coda per un altro

incidente. L’uomo è sceso dal suo furgone per controllare un

guasto quando è stato travolto dal suo stesso mezzo. L’impatto

lo ha fatto quindi finire sulla carreggiata opposta dove – è

emerso dalla ricostruzione della Procura – è stato travolto da

un altro mezzo in transito. (ANSA).



—

