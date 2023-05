Muore travolto sul monopattino, si costituisce il pirata

Condividi l'articolo

Si è costituito l’uomo che ha investito e ucciso un ragazzo di 24 anni, cittadino bengalese, mentre quest’ultimo era a bordo di un monopattino in via Casal del Marmo, nella zona nord di Roma. Si tratta di un 26enne e nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale ma potrebbe essergli contestata anche l’omissione di soccorso. “Ero sotto shock e per questo sono andato via”, avrebbe raccontato il ventenne, difeso dall’avvocato Luca Pallotta, agli inquirenti.

Marco Mannage domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Poi la tragedia. Sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato senza che il conducente abbia tentato di soccorrere il ragazzo. A tentare di soccorrere il giovane, di origine bengalese, alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme e che avrebbero parlato di un furgone bianco che andava a forte velocità. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia che stanno cercando di ricostruire la dinamica attraverso i filmati di alcune telecamere della zona. Cercando così di arrivare anche al responsabile dell’incidente.

Il 25enne è la 58esima vittima dall’inizio dell’anno.

