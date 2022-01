Musei: Tornano a Ferrara tre opere del Garofalo

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 11 GEN – Dopo l’arrivo a metà dicembre

dell’opera ‘San Bruno in preghiera con altri monaci’ di Carlo

Bononi tornano alla Sala del Tesoro del Museo archeologico

nazionale di Ferrara altri tre quadri. In questo caso si tratta

di opere di Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, un artista

vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo e morto a Ferrara. A

darne l’annuncio attraverso una nota è lo stesso sindaco, Alan

Fabbri, che ha ricordato come le opere (‘Pesca miracolosa’, ‘Noli me tangere’ e ‘La crocefissione con la Vergine, la

Maddalena e i santi Giovanni Evangelista e Vito’) provengano

dalla Galleria Borghese di Roma e dalla Pinacoteca di Brera di

Milano.

“Dei cento capolavori erranti che in queste settimane stanno

tornando a casa in tutto il Paese, per iniziativa del ministero

della Cultura, Ferrara ha il piacere di accoglierne ben quattro

– ha detto Fabbri – il ritorno consolida inoltre il ruolo della

città come capitale del Rinascimento, che rende l’esperienza di

un viaggio qui un ritorno al bello che quell’epoca consegnò alla

storia”. (ANSA).



