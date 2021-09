Museo Coverciano celebra giornata nazionale nonni

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 SET – Celebra e ringrazia i nonni e le

nonne il Museo del calcio di Coverciano nella giornata nazionale

a loro dedicata. Sabato 2 ottobre infatti l’ingresso sarà

ridotto per nonni e nipoti.

Per l’occasione viene lanciato anche il contest

#NonniAlMuseoDelCalcio: sarà possibile ‘fissare’ con una foto un

momento della visita davanti alle maglie degli azzurri o alla

Coppa di Euro2020 taggando il Museo del calcio su Instagram

(@museocoverciano) da sabato 2 ottobre a giovedì 7 ottobre. La foto che riceverà più like (il contest terminerà giovedì 7

ottobre alle ore 13) sarà decretata vincitrice e l’autore potrà

partecipare ad un’esperienza in azzurro al Centro tecnico di

Coverciano nel mese di novembre per il ritiro della Nazionale. Le foto verranno valutate in base all’originalità e alla

creatività. (ANSA).



