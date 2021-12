Museo de la Ficción di Matìas Umpierrez al Festival ‘Vie’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 DIC – Dopo essere stato decimato dal

Covid e in attesa della prossima edizione nell’autunno 2022, il

Festival ‘Vie’ di Ert.-Emilia-Romagna Teatro, lascia alcune

tracce all’interno della stagione in corso: così dopo “Artemis:

Ouverture” dello scorso ottobre, è ora la volta della

videoinstallazione performance “Museo de la Ficción – I.

Imperio” di Matías Umpierrez dal 9 al 12 dicembre all’Arena del

Sole di Bologna. L’artista argentino Matías Umpierrez è uno dei nomi di spicco

del panorama contemporaneo, selezionato da ‘The Rolex Mentor and

Protégé Arts Initiative’, progetto che sceglie giovani talenti

nel mondo e propone loro un periodo di collaborazione creativa

con una figura di riferimento nella propria disciplina: per

l’occasione il mentore è stato il regista canadese Robert

Lepage, con cui Umpierrez ha sviluppato un intenso sodalizio. I

lavori di Matías Umpierrez sono un ibrido tra teatro e arti

visive, capaci di generare una dialettica tra spettatore, scena

e territorio. L’opera “Museo de la Ficción”, in spagnolo e francese con

sottotitoli in italiano, è presentata in prima nazionale e

coinvolge tutti gli spazi della sala Leo de Berardinis: partendo

dalla platea lo spettatore può svolgere il suo percorso,

seguendo gli schermi sui quali è proiettato il video, fino a

giungere sul palcoscenico, per un’esperienza unica: il teatro si

fa così museo, un luogo insolito e differente rispetto a quello

al quale il pubblico è abituato, un vero e proprio Museo de la

Ficción. Imperio, adattamento del Macbeth di Shakespeare, si

svolge nella Spagna della post-dittatura anni ’90, e mette in

evidenza la finzione come strumento di mediazione sociale e

politico, creando un “mix” tra l’industria dell’intrattenimento,

gli attuali meccanismi di potere e la rabbia che suscita lo

scontro tra tradizione e globalizzazione. Nel cast alcuni

protagonisti della fiction iberoamericana, tra cui spiccano i

nomi di Ángela Molina nel ruolo principale di Macbeth, e

dell’attore Robert Lepage in quello di Lady Macbeth. (ANSA).



—

