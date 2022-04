Museo Tarocchi, carte bolognesi e quelle dipinte da Guttuso

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 APR – Dalle prime carte dei tarocchi

realizzate a Bologna a quelle dipinte da Renato Guttuso: è una

collezione unica nel suo genere quella che i visitatori possono

ammirare nel Museo Internazionale dei Tarocchi, fondato da

Morena Poltronieri ed Ernesto Fazioli a Riola di Vergato,

nell’Appennino bolognese. Il Museo, chiuso per il periodo

invernale, ha riaperto le porte oggi, solo su prenotazione e per

gruppi di massimo 10 persone. La peculiarità del luogo sono le

dimensioni, non immense a livello di struttura, ma enorme nella

proposta di carte di ogni epoca e nazionalità. La sede è un

grande edificio storico in pietra del XVI secolo, restaurato al

fine di diventare il primo centro nel mondo a occuparsi di

Tarocchi come espressione dell’arte contemporanea.

All’interno sono ospitate opere originali di grandi artisti

che hanno affrontato il tema dei Tarocchi, come Renato Guttuso,

Franco Gentilini, Enrico Baj, Hermann Haindl, Osvaldo Menegazzi,

Arnell Ando, Renato Meneghetti, Andrea Picini, Jacob Kunstmann,

Ute Ogelferr, Cathia Plate, Will Parfitt, Rachel Pollack, Robert

Place. Ci sono anche collezioni di mazzi provenienti da tutto il

mondo (indiani del XVII secolo, africani in legno, storici e

contemporanei dai diversi continenti). Al Museo si trovano

collage, sculture, pitture, grafiche, foto, video, testimonianze

di performance estemporanee e musica. Non mancano i libri

antichi e le pubblicazioni editoriali a cura della casa editrice

Mutus Liber-Hermatena: un ricco catalogo di libri tematici e di

mazzi di Tarocchi d’Artista, a tiratura limitata. Per

informazioni e prenotazioni telefonare al 3349975005 oppure

scrivere una mail a museodeitarocchi@gmail.com. (ANSA).



—

