Music Paper, oltre i cliché della musica classica

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Cosa succede dietro le quinte di

teatri e sale da concerti e oltre i cliché che circondano la

musica classica? A raccontarlo ora c’è una novità, ovvero MUSIC

PAPER nuova testata digitale dedicata alla musica “classica”, ma

anche al jazz, alla letteratura, alle performing arts.

Obiettivo: superare le barriere tra i generi e il timore

reverenziale che circondano il mondo dell’opera e della “classica”. Genere che vanta in Italia – culla del melodramma –

milioni di appassionati, ma soffre di un problema di ricambio

generazionale.

Diretto da Paola Molfino – a lungo alla guida del mensile

Amadeus – il magazine online parla di “classica” (ma non solo)

attraverso i canali social, podcast originali e playlist

esclusive.

Tra i collaboratori voci emergenti e grandi firme della critica

e della musicologia italiana. Tra cui Michele dall’Ongaro,

sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia e grande

divulgatore, con un articolo su Ennio Morricone e Giuseppe

Tornatore visti da vicino, Valerio Cappelli firma del Corriere

della Sera con il racconto di un Pavarotti “segreto”, Valentina

Bonelli e i ballerini ucraini e russi divisi dalla nuova cortina

di ferro e un confronto tra i due West Side Story

cinematografici di Wise e Spielberg del critico Giovanni

Gavazzeni, amico e profondo conoscitore di Leonard Bernstein.

Web ma non solo: oltre al sito musicpaper.it è prevista la

pubblicazione di una rivista trimestrale.

Music Paper è pubblicato dal neonato marchio editoriale

indipendente GazLab Edizioni della società romana Cassagest.

