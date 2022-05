Musica: a Ferrara un Don Giovanni italo-koreano

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 06 MAG – Il Teatro Comunale Claudio Abbado

di Ferrara e la coreana Daegu Opera House produrranno assieme il

nuovo allestimento del ‘Don Giovanni’ di Mozart, al debutto

nella città estense il prossimo 1 luglio (con replica il 3). Il

7 e 8 ottobre andrà in scena a Taegu, quarta città più grande

della Corea del Sud. Il contratto tra le due istituzioni,

firmato mercoledì scorso a Ferrara, sancisce l’unione tra le due

importanti realtà lirico-teatrali.

Per il Teatro di Ferrara sarà la prima volta che una sua

produzione raggiunge l’Oriente. La Daegu Opera House Foundation,

invece, porterà al Teatro Claudio Abbado nel 2023, il 25 e 26

novembre, una produzione della pucciniana ‘Turandot’. Nel corso

dell’incontro ferrarese, Chung Kabgun, direttore artistico della

Daegu Opera House, ha incontrato il direttore artistico,

Marcello Corvino, e il direttore generale Moni Ovadia, in

collegamento telefonico. Il progetto registico è di Adriàn

Schvarzstein e sarà messo in scena da Moni Ovadia.

“L’idea, molto curiosa e anomala rispetto alle tante messe in

scena della famosa opera mozartiana, – ha spiegatoOvadia, alla

sua prima regia di un’opera lirica – è quella di ambientare il

Don Giovanni in un circo di cent’anni fa, dove oltre ai cantanti

verranno coinvolti artisti circensi. Don Giovanni sarà il

domatore di questo circo. A nostra conoscenza, una scelta simile

non ha precedenti”. Al direttore coreano sono stati mostrati i

costumi e la scenografia proposti, realizzati dalla costumista e

scenografa tedesca Lilli Hartmann. “Sono entusiasta di questa

scelta – ha detto Chung Kabgun – non vedo l’ora poter vedere il

Don Giovanni in scena”. Alla produzione dell’opera mozartiana

lavoreranno Adriàn Schvarzstein (clown, attore, regista teatrale

e di circo contemporaneo, ha lavorato con Dario Fo e Pina

Bausch), Jurate Sirvyte Rukstele e Moni Ovadia. I cantanti,

selezionati tra oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo,

saranno preparati dal maestro Leone Magiera. La musica sarà

eseguita dall’Orchestra Città di Ferrara diretta

dall’australiano Daniel Smith. (ANSA).



