Musica: a Modena ‘Dido and Aeneas’ per OperaStreaming

(ANSA) – MODENA, 04 NOV – Dopo ‘La traviata’ di Giuseppe

Verdi, il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena dà un

ulteriore contributo al cartellone di OperaStreaming, la

piattaforma digitale sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna che

propone opere dal vivo realizzate nei principali enti di

produzione operistica del territorio, con il capolavoro del

compositore inglese Henry Purcell, ‘Dido and Aeneas’.

Proprio come l’opera verdiana, anche questo lavoro, andato

in scena il 30 ottobre senza pubblico, è stato ripreso e sarà

fruibile sul canale YouTube di OperaStreaming l’8 novembre alle

15.30.

‘Dido and Aeneas’, prodotta dal Teatro Comunale, è stata

curata nella parte musicale da Mario Sollazzo per la regia di

Stefano Monti. Anche in questa occasione lo spazio scenico è

stato allargato alla platea dove è stato collocato anche

l’ensemble strumentale. Gli interpreti dell’opera, nei ruoli

principali, sono Michela Antenucci e Mauro Borgioni affiancati

da Ilaria Vanacore, Alice Molinari, Benedetta Mazzuccato, Maria

Bagalà, Eleonora Filipponi e Giovanni Maria Palmia. Gli

strumentisti sono quelli dell’Ensemble Alraune mentre le parti

corali sono affidate al Coro Lirico di Modena insieme ai

Madrigalisti Estensi. Scritto nel 1689 su libretto di Nahum

Tate dal quarto libro dell’Eneide di Virgilio, il titolo, un

unicum della letteratura musicale anglosassone, è un gioiello

della durata di circa un un’ora che occupa da sempre uno spazio

stabile nel repertorio. La vicenda amorosa e tragica della

regina di Cartagine abbondonata da Enea in viaggio verso la

penisola italica è raccontata attraverso le arie, i recitativi e

i brani strumentali che formano i 39 numeri musicali dell’opera.

Alcuni di questi, specie l’aria finale Didone, sono considerati

fra le massime espressioni del genere. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte