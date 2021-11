Musica: Angelo Branduardi al Teatro Celebrazioni di Bologna

Condividi l'articolo









Nel 2020 venne interrotto a causa della pandemia dopo la prima data: il tour di Angelo Branduardi “Il Cammino dell’Anima” riprende e il 17 novembre farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna. Durante il concerto Branduardi presenterà interamente l’album omonimo pubblicato nel 2019 e definito dalla critica “meraviglioso e di grandi suggestioni”.

“Il Cammino dell’Anima” verrà diviso idealmente in due parti: la prima dedicata proprio alle canzoni che danno il titolo al tour e all’album con la ripresa di alcuni temi dell’opera visionaria di Hildegard von Bingen, monaca reclusa secondo la regola di San Benedetto fin dall’età di otto anni e poi badessa di Bingen. Hildegard fu mistica e poetessa, musicista, filologa ed erborista, ammirata per avere esplorato senza paura il posto dell’anima nel Cosmo e per avergli dato voce con la sua visione musicale unica. Numerosi saranno gli strumenti utilizzati da Angelo Branduardi e dai suoi musicisti Fabio Valdemarin (tastiere, chitarra, cori), Antonello D’Urso (chitarre, cori), Stefano Olivato (basso elettrico, contrabbasso elettrico, chitarra, armonica, cori,) e Davide Ragazzoni (batteria e percussioni). Nella seconda parte del concerto, Branduardi proporrà anche le due canzoni scritte durante la pandemia “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)”, una melodia inedita, nata dalla citazione del Kyrie della “Missa Luba”, di tradizione congolese e “Piccolo David”. Non mancheranno, inoltre, brani tratti da “L’infinitamente piccolo” album del 2000 realizzato sulle scritture di San Francesco d’Assisi e i successi storici, entrati nella memoria collettiva e nel cuore dei fan, come “Cogli la prima mela” e “Alla fiera dell’est”. (ANSA).



