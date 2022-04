Musica: Cherubini e Accademia Imola insieme con Boris Belkin

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 APR – Intrecciare l’esperienza didattica

a quella sulla scena, la formazione all’arte: è l’orizzonte che

accomuna l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Fondazione

Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola.

L’affinità si concretizza in un progetto articolato in una

masterclass di tre giorni e un concerto finale, entrambi

ospitati nell’auditorium di San Romualdo di Ravenna.

Dal 28 al 30 aprile (dalle 14.30 alle 20) i Cherubini,

affiancati da alcuni musicisti dell’Istituto Superiore di Studi

Musicali ‘G. Verdi’ di Ravenna, lavoreranno con Boris Belkin,

direttore dell’Accademia del violino a Imola, sul Concerto per

due violini BWV 1043 di Bach e il Concerto per violino e

orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch. I brani saranno quindi

presentati in concerto domenica primo maggio, alle 21. La

partecipazione alla masterclass in qualità di uditore è libera e

fino a esaurimento posti per gli allievi dell’Issm ‘G. Verdi’,

dei conservatori e licei musicali dell’Emilia Romagna e della

stessa Accademia ‘Incontri col Maestro’. “Oggi il nostro più importante scopo è trasmettere alle

giovani generazioni la nostra arte e la nostra esperienza

affinché tutto ciò che noi abbiamo appreso sia utile per la loro

crescita e formazione – spiega Boris Belkin – Dedicarmi ai

giovani dell’Orchestra Cherubini attraverso pagine di musica

come il concerto di Bruch, che ha accompagnato fin dagli inizi

la mia carriera, e il concerto per due violini di Bach, per il

quale sceglierò i due solisti tra i musicisti della Cherubini

durante la masterclass, sarà un’esperienza entusiasmante”.

