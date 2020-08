Musica: cinquemila spettatori al Ferrara Buskers Festival

(ANSA) – FERRARA, 31 AGO – La 33/a edizione del Ferrara

Buskers Festival ha visto oltre cinquemila spettatori assistere

ai concerti delle 14 buskers band d’Europa, ospitate in cinque

location storiche del capoluogo estense per tre giorni, tra il

26 e il 30 agosto. È stata una scommessa vinta quella

dell’Associazione Ferrara Buskers Festival, che ha superato

tutte le preoccupazioni che in fase progettuale, a causa

dell’emergenza Coronavirus, avrebbero potuto suggerire una

sospensione della manifestazione.

La ‘Limited edition’, che nella più corretta etimologia

inglese significa speciale, ha visto momenti di grande

suggestione, accolti dal pubblico con entusiasmo. Tra questi: il

concerto acustico di sola voce e piano di Gianna Nannini che,

nella serata inaugurale, ha proposto alcuni dei suoi brani più

famosi suonando dal Castello Estense, accompagnata al pianoforte

da Christian Lohr, e l’esibizione dell’ideatore del festival

Stefano Bottoni, che ha preceduto quello del sindaco di Ferrara

Alan Fabbri, che ha idealmente chiuso il festival interpretando

con la sua folk band un repertorio in omaggio a Fabrizio De

André.

“È stata un’edizione complicata, ma non per questo povera di

soddisfazioni – commenta Rebecca Bottoni, presidente del Ferrara

Buskers Festival -. La nuova formula di accogliere i concerti in

cinque location storiche della città ha funzionato, al punto che

il pubblico ha apprezzato la possibilità di godersi la musica e

seguire le performance in modo più rilassato di quanto non

avvenisse negli anni passati. Dobbiamo tenerne conto per

l’edizione del 2021 che, posta come conclusa l’emergenza Covid

19, potrebbe presentare un format misto con una parte di

concerti che si terranno, come da tradizione, nelle strade e

nelle piazze, e un’altra in luoghi più tranquilli”. (ANSA).



