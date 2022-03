Musica: Claudia Arvati ed Enrico Boccadoro in un duetto virtuale

Condividi l'articolo

Claudia Arvati ed Enrico Boccadoro insieme in un duetto speciale. La finalista di The Voice Senior, vocalist professionista di grandi artisti come Claudio Baglioni e Renato Zero, ha inciso una versione inedita di ‘Ci vuole amore’ per ricordare e omaggiare il cantautore romano scomparso 4 anni fa. Nel brano, disponibile su Spotify, le voci di Arvati e Boccadoro si fondono in un crescendo di note ed emozioni. I proventi dell’iniziativa, promossa dall’Associazione SemplicementeAmore in occasione dell’anniversario dalla scomparsa del cantautore romano, saranno devoluti alla Sezione AISM di Roma.

Il brano, scritto originariamente da Boccadoro per il gruppo italiano Fuoricontrollo, che lo ha portato al successo, √® anche diventato inno di Angeli in Moto, associazione di volontariato impegnata a consegnare farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla., la cui Presidente, Maria Sara Feliciangeli, nel 2020 ha ricevuto da Sergio Mattarella l’Onorificenza di Cavalierato della Repubblica.



