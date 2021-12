Musica: concerto in lingua segni da Rai Pubblica Utilità

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 03 DIC – E’ stato sottotitolato e tradotto

in lingua dei segni da Rai Pubblica Utilità-Area Accessibilità

lo spettacolo ‘Beatles-Quattro scarafaggi nei favolosi anni

Sessanta’, un progetto del ministro dell’Istruzione Patrizio

Bianchi con la partecipazione della Banda Giovanile John Lennon,

orchestra composta da ragazzi disabili e normodotati diretta dal

maestro Mirco Besutti. L’esibizione musicale si è tenuta lo

scorso luglio durante il Festival sull’innovazione Wmf-We Make

Future, la cui prossima edizione è in programma alla Fiera di

Rimini dal 16 al 18 giugno 2022. In quell’occasione a Rai

Pubblica Utilità è andato il WMF Award-Accessibilità “per le

attività svolte a sostegno dell’accessibilità dei programmi e

dei contenuti della rete”.

Da diversi anni infatti il Wmf affronta all’interno dei suoi

panel e dei suoi eventi il tema dell’accessibilità grazie anche

all’intervento di personalità e ospiti attivi sull’argomento,

oltre agli speaker della comunità dei sordi. Gli speech degli

anni passati del Mainstage sono stati tradotti in lingua dei

segni e dal Wmf2021 anche i concerti e i momenti artistici, come

ad esempio il concerto di Roy Paci, hanno visto la traduzione in

Lis grazie proprio alla partnership con Rai Pubblica Utilità.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte