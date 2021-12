Musica: concerto Raphael Gualazzi per Parma capitale cultura

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 07 DIC – Raphael Gualazzi sarà protagonista

di un recital in piano solo, nell’ambito di Parma Capitale

Italiana della Cultura 2021, mercoledì 15 dicembre alle 21 sul

palco del Teatro Regio. L’evento – prodotto e organizzato dal

Comune in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio – è a

ingresso gratuito: i biglietti saranno disponibili alla

biglietteria del Regio dal 9 dicembre e online sul sito

www.biglietteriateatroregioparma.it da venerdì 10.

Gualazzi, vincitore del Festival di Sanremo nel 2011 nella

categoria “Giovani”, è cantautore, compositore, arrangiatore,

musicista e produttore. Dopo gli studi classici al Conservatorio

ha sperimentato diversi generi, dando vita ad uno stile

personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion e ha

partecipato ai più rinomati festival d’Europa. In questo

concerto ripercorrerà la sua carriera, tra brani di repertorio e

reinterpretazioni di pezzi del blues e del soul internazionale.

Sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo ‘Parma!’, canzone che ha composto per la città in occasione

della nomina a Capitale Italiana della Cultura.

“Siamo felici di accogliere nuovamente il talento di Gualazzi – dice Anna Maria Meo, dg del Regio – che dopo il concerto al

Festival Verdi 2017, nel quale ci ha emozionati nel suo omaggio

al Maestro, festeggia in musica Parma Capitale della Cultura”.

“Gualazzi – aggiunge l’assessore alla Cultura, Michele Guerra –

è stato con noi fin dall’inaugurazione di Parma Capitale

Italiana della Cultura e siamo molto felici che torni ora,

mentre questi due anni volgono al termine. La scelta di offrire

gratuitamente il concerto alla città al Teatro Regio rappresenta

una volta di più un’ opportunità significativa per avvicinare

all’arte e alla cultura fasce di pubblico diverse e ci

auguriamo, in modo particolare, quelle più giovani”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte