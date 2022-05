Musica: coro lgbt Komos, al via ‘Voices Pop Up’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 MAG – Parte il 17 maggio, in occasione

della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la

transfobia la decima edizione della rassegna musicale Komos &

Co., l’evento che fa incontrare il coro lgtb+ Komos con altre

realtà della scena musicale. Il titolo di questa edizione della rassegna è Voices Pop Up.

“L’amicizia che lega Komos al Gruppo Trans è consolidata”,

spiega il presidente di Komos Nicola Mainardi, “e quest’anno

abbiamo voluto contribuire con la nostra rassegna a dare

visibilità alle tematiche trans perché sono tematiche che ci

riguardano tutti come esseri umani”. Si comincia il 17 maggio alle 20.30 al Mercato Sonato

(apertura porte ore 19.30) con una serata in compagnia di Komos

e del Coro degli Stonati, una delle realtà che ruotano attorno

all’Orchestra Senzaspine. Secondo appuntamento il 21 maggio alle

21.15 al Museo internazionale e biblioteca della musica di

Bologna dove Komos ospiterà Il Quinto Elemento, quintetto jazz a

cappella, composto da cinque voci femminili. Il terzo

appuntamento è previsto per il 28 maggio alle 17 nel Cortile

d’onore di Palazzo d’Accursio. Protagonista sarà Choreos, il

coro Lgbt+ di Firenze. Serata finale il 18 giugno ore 20.45

all’Arena Orfeonica con il coro Astronote di Padova. Presentano ‘Musica a cappellissima’: un viaggio musicale che spazia tra i

generi, toccando il canto popolare, il pop italiano e

internazionale, e inediti arrangiamenti. Komos & Co.

‘Voices Pop Up’ è anche una delle tappe di avvicinamento a

Various Voices, il festival della coralità rainbow organizzato

da Komos che si svolgerà a Bologna tra il 14 il 18 giugno del

2023: 100 cori da tutto il mondo, oltre 3000 coristi che

terranno concerti nelle più belle location della città in un

programma ricco di eventi da scoprire un poco alla volta su

www.various-voices.it. (ANSA).



