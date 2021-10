Musica: dieci opere per la stagione del Comunale di Bologna

Condividi l'articolo









Dieci titoli, di cui sette nuove produzioni: la stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna per il 2022, dedicata in gran parte al grande repertorio, verrà inaugurata il 29 gennaio con un’inedita Tosca di Giacomo Puccini diretta da Daniel Oren con la regia dell’argentino Hugo De Ana che ritorna in Sala Bibiena dopo molti anni.

Oksana Lyniv, la nuova direttrice musicale del Comunale, nominata la scorsa settimana, salirà sul podio per l’Andrea Chénier, celeberrimo titolo verista di Umberto Giordano affidato alla regia di Pierfrancesco Maestrini (dal 14 ottobre) e, nella sola forma di concerto, Iolanta di Ciajkovskij (7 e 9 aprile).

Alla direttrice ucraina, ma di scuola tedesca, è poi riservata una sorta di anteprima (14 e 15 gennaio) in cui proporrà il primo atto della Walküre di Wagner. In collegamento video dalla Germania, dove è impegnata in questi giorni, l’artista ha detto che nel suo nuovo incarico svilupperà soprattutto il grande repertorio tedesco, a lei molto affine, essendo rimasta sorpresa nei primi due concerti bolognesi dei mesi scorsi della grande qualità dell’orchestra. Ha aggiunto inoltre che ha già disdetto alcuni impegni per dedicare più tempo al Teatro Comunale.

(ANSA).



