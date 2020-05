Musica: doppia offerta operistica ‘Comunale in streaming’

(ANSA) – BOLOGNA, 07 MAG – Continua la programmazione in streaming sul canale YouTube del Teatro Comunale di Bologna: nel fine settimana vengono proposte la rubrica educational ‘Opera Favola’ e quella destinata alla trasmissione di spettacoli registrati nelle scorse stagioni, intitolata ‘Comunale in streaming’.

Racconta ai bambini e alle famiglie ‘Le nozze di Figaro’ di Wolfgang Amadeus Mozart come fosse una fiaba, sulle note dell’opera stessa e con una grafica da cartoon, l’appuntamento di sabato 9 maggio alle 16 con ‘Opera Favola’, format ideato e curato dal Teatro Comunale con la partecipazione della Scuola dell’Opera. Tutti gli episodi di questa inedita rassegna sono pubblicati anche sulla pagina Facebook ‘Tcbo Opera Young’, pensata per i giovani spettatori, gli studenti e le scuole.

Doppia offerta operistica, poi, per il ‘Comunale in streaming’: sabato alle 21 va in onda la ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, rappresentata nel febbraio 2014 con la regia di Gianni Marras, liberamente adattata dal progetto firmato nel 1999 da Alberto Fassini per il Tcbo; sul podio Jader Bignamini. Segue, domenica alle 15.30, un altro titolo messo in scena in quello stesso anno ad aprile: l”Evgenij Onegin’ di Cajkovskij, tratto dall’omonimo romanzo in versi di Puskin. Lo spettacolo, proposto nell’allestimento del Teatr Wielki-Opera Narodowa di Varsavia, è diretto da Aziz Shokhakimov, regia di Mariusz Treli?ski. (ANSA).



