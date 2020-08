Musica: Elisa il 20/9 a Ferrara, cachet contro crisi settore

(ANSA) – FERRARA, 19 AGO – Una nuova big si appresta a

calcare la scena dell’estate ferrarese: Elisa salirà sul palco

di piazza Trento e Trieste il 20 settembre, alle 21,30,

nell’ambito del Ferrara summer festival. Elisa ha scelto Ferrara

tra le uniche quattro date in Italia. E come accaduto con Nek,

anche l’intero cachet dei tour della cantante, per stessa scelta

dell’artista, andrà a compenso di tutti i professionisti addetti

allo spettacolo colpiti duramente, in questi mesi, dalla crisi

innescata dall’emergenza Covid.

“Ferrara si conferma una città attrattiva per gli artisti,

vitale e piena di iniziative – dice il sindaco Alan Fabbri –

siamo felici che anche Elisa, che ringraziamo, abbia scelto la

nostra città. Grazie all’intera macchina organizzativa e ai

tanti che credono e lavorano ogni giorno per la promozione di

Ferrara e il rilancio, in sicurezza, degli eventi”.

Prenotazioni sulle piattaforme online Ticketone e Vivaticket.

Elisa – anticipa l’amministrazione comunale – sarà la special

guest di una settimana ricca di appuntamenti, tra concerti,

musical, conferenze, presentazioni di libri. (ANSA).



