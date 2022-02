Musica: Enrico Onofri dirige La Toscanini nell’ultimo Mozart

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 24 FEB – Enrico Onofri torna a dirigere la

Filarmonica Toscanini, della quale è direttore principale, il 25

febbraio all’Auditorium Paganini di Parma, e, nell’ambito del

progetto di decentramento territoriale, il 26 alle 21 al Teatro

Ebe Stignani di Imola, e il 27 al Teatro della Regina di

Cattolica. Il programma, comune ai tre appuntamenti, comprende

le ultime tre Sinfonie di Mozart, scritte nel 1788 nel breve

spazio di un’estate, tre anni prima della morte.

Brani diversissimi tra loro ma allo stesso tempo

complementari nel carattere: la Sinfonia N. 39 in mi bemolle

maggiore, la Sinfonia N. 40 in sol minore e la Sinfonia N. 41 in

do maggiore detta “Jupiter”. Un’occasione per godere di brani

tra i più celebri della storia della musica, in partcolare la

Sinfonia N. 40 con il suo magico incipit. Presentare queste tre

sinfonie nello stesso programma rappresenta una sfida ambiziosa,

un passaggio obbligato per qualsiasi orchestra di rango ed è

certamente un programma che va ad esaltare la nomina di Enrico

Onofri a direttore principale de La Toscanini e il percorso

artistico intrapreso assieme alla Filarmonica.

Il 55enne direttore ravennate ha poi scelto di proporle senza

pausa, come un trittico senza soluzione di continuità, per

aprire una finestra sugli stati d’animo di Mozart in un momento

difficile e febbrile della sua vita.

“Le tre sinfonie – spiega Onofri – sono scritte vicine in

maniera veloce, eppure rivelano stati d’animo diversi. Si passa

dall’eleganza color ebano della N. 39, alla lacerante sinfonia

N. 40 che all’epoca fu battezzata come l’orrida, alla

sperimentale N. 41. Nonostante questo, compongono una collana il

cui filo che li unisce è chiarissimo. Si tratta di lavori in cui

alcune forme vengono utilizzate in maniera nuova: nessuno ha

fatto come Mozart prima di queste sinfonie. Non sono più le

forme che si conoscono: acquistano tratti forti, ironici o

drammatici come accade ad esempio ai Minuetti che abbandonano la

leggerezza e la leziosità”. (ANSA).



