Musica: esce ‘Sereno’ del politico-cantante Simone Baldelli – VIDEO

Atmosfere di tango e un vento di ottimismo caratterizzano ‘Sereno’ (Ma-Và Music Label), il singolo di Simone Baldelli disponibile in digitale da venerdì 5 novembre. La canzone anticipa il primo album di inediti di Baldelli, noto soprattutto per la sua attività politica come deputato ed ex vicepresidente della Camera. Autore anche di satira, ha più volte proposto imitazioni e parodie di noti personaggi politici tra i quali Giuseppe Conte, Roberto Fico, Laura Boldrini e Giulio Tremonti.

In un’ambientazione musicale da milonga, la solitudine si fa prendere per mano, accompagnata dalle note del bandoneón che esprime la passionalità argentina. “In un periodo difficile e complesso come questo c’è davvero un grande bisogno di serenità”, dice Baldelli che, prima di ‘Sereno’, aveva pubblicato nel 2019 il singolo “Tu sai perché’ e nel 2020 ‘Dov’è’. Scritto insieme a Stefano Paviani e prodotto e arrangiato da Filadelfo Castro, ‘Sereno’ ha un videoclip in cui Baldelli si presenta indossando fieramente uno smoking da crooner mentre una giovane coppia di ballerini danza con passi di tango e rumba.

