Musica: i fratelli Khachatryan al debutto a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 12 NOV – Secondo appuntamento per la

stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme di

Bologna, il 15 novembre alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, col

debutto in città dei fratelli Khachatryan: Sergey e Lusine,

armeni, lui violinista, lei pianista, entrambi pluripremiati in

varie competizioni internazionali. Il concerto inaugura anche la

18esima edizione di Musica per le Scuole, salutata anche

quest’anno da molte adesioni dai ragazzi.

Il programma della serata, ‘Time’, spazia in un lasso di

tempo che dal Barocco arriva agli anni della Grande Guerra. Così

se Sergej aprirà con la celeberrima Chaccona dalla Partita N. 2

in re minore per violino solo di Bach, un brano del 1717, subito

dopo assieme a Lusine il duo proporrà la Sonata n. 4 in la

maggiore per violino e pianoforte di Schubert, scritta dal

compositore austriaco esattamente un secolo dopo a Vienna

nell’agosto del 1817. Ancora un salto di secolo e si approda ai

primi mesi del 1917 quando Claude Debussy compose a Parigi la

sua Terza Sonata per violino e pianoforte in sol minore,

presentata in pubblico circa un anno prima della morte del

maestro. Chiusura di locandina tutta bolognese per il duo

Khachatryan con la Sonata in si minore per violino e pianoforte

P 110 di Ottorino Respighi la cui prima esecuzione avvenne

proprio a Bologna il 3 marzo del 1918. Un programma, dunque, il

cui filo conduttore è l’anno 17 e che promette di far spaziare

il pubblico fra epoche, generi e melodie differenti. Ad

introdurre la serata la scrittrice e giornalista Lidia Ravera,

nel cui ultimo libro ‘Avanti, parla’ (2021, Bompiani) il tema

del tempo è il protagonista attraverso il ritratto di una donna

alle prese con il tormento della maturità. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte