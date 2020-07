Musica: il 31 luglio Nek dal vivo a Ferrara

(ANSA) – BOLOGNA, 09 LUG – Venerdì 31 luglio Nek in concerto

a Ferrara, sul palcoscenico di piazza Trento Trieste, nel pieno

centro storico. ‘Solo: chitarra e voce’ e? il titolo dello show

annunciato dal sindaco ferrarese Alan Fabbri che ha sostenuto e

lavorato per realizzare questa serata. “Per quest’estate –

spiega – avevamo in programma numerosi eventi a cui abbiamo

dovuto rinunciare a causa del Covid-19. Nonostante l’emergenza

sanitaria non ci siamo rassegnati a una città vuota e senza

musica, e abbiamo trovato il modo di portare in città lo

spettacolo di uno dei grandi artisti del nostro territorio, nel

rispetto di tutte le regole sanitarie”.

Il cantante ha deciso di devolvere il suo cachet ai

lavoratori dello spettacolo, “che sono tra le categorie più

colpite dall’emergenza. Ringrazio quindi Filippo Neviani in arte

Nek, e tutti gli organizzatori impegnati in questi giorni nella

preparazione dell’evento che seguirà tutte le normative

anti-covid portandoci ancora una volta a essere tra i primi in

Italia a rimettere in moto la macchina dei concerti”, aggiunge

il primo cittadino. Saranno disponibili 1.800 posti numerati

distanziati. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte