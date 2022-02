Musica, il duo scandinavo OWL per la prima volta in Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 FEB – Il Centro di Ricerca Musicale

Teatro San Leonardo di Bologna ospita il 24 febbraio alle 19 il

debutto italiano del duo scandinavo OWL, composto da Karl Bjora

(chitarra elettrica e elettronica) e Signe Emmeluth (sax alto e

elettronica), per un concerto dedicato alla presentazione del

loro album di esordio Mille Feuille. Gli OWL sono nati nel clima

creativo della musica improvvisata di Trondheim, in Norvegia,

scoprendo un comune interesse nella ricerca di nuove sonorità e

nell’esplorazione di forme improvvisative, una sorta di

laboratorio ideale di nuove sperimentazioni.

Entrambi i suoi membri sono strumentisti molto stimati nella

scena del jazz e della musica improvvisata scandinave, ma hanno

trovato che concentrarsi sulle tecniche strumentali estese

combinate all’elettronica fosse il modo più efficace per

sviluppare nuove forme e nuovi suoni. Il concerto che verrà

presentato ad AngelicA è il risultato del lavoro di OWL negli

ultimi anni, la cui prima testimonianza discografica è stata il

loro album d’esordio Mille Feuille nel 2020. Signe Emmeluth,

sassofonista e compositrice nata nel 1992 in Danimarca, e Karl

Bjora, nato nel 1991 ad Arendal, risiedono attualmente ad Oslo

in Norvegia. Durante gli ultimi anni si sono fatti notare come

figure emergenti nella scena della musica improvvisata,

divenendo importanti performer della scena musicale scandinava.

(ANSA).



