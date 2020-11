Musica: ‘Il Rumore del Lutto’, concerto Giovanardi a Parma

(ANSA) – PARMA, 24 NOV – Sarà il concerto di Mauro Ermanno

Giovanardi, al Teatro Farnese di Parma, a concludere – sabato 28

novembre alle 21 – la 14/a edizione della rassegna culturale ‘Il

Rumore del Lutto’. L’esibizione sarà visibile gratuitamente sui

canali social della rassegna e su quelli del Complesso

Monumentale della Pilotta, con i quali è realizzato l’evento.

Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, si muove nel

panorama musicale italiano da oltre trent’anni: interprete,

autore, performer, produttore discografico e, infine, direttore

artistico. Tra i creatori della scena underground, dopo aver

fondato sul finire degli anni ’80 i Carnival of Fools, abbraccia

gli anni ’90 sotto l’egida del successo grazie ai La Crus. La

voce inconfondibile, i testi, restano ancora oggi il

denominatore comune di una carriera dalle differenti

incarnazioni, in equilibrio tra progetti “in solitaria” di

grande respiro e ritorni alla base, non ultima la reunion con i

La Crus nel 2019.

In questo concerto, con il sostegno di Cof-Onoranze Funebri

Parmense, Giovanardi cucirà le diverse anime della propria

storia, ispirato anche dalle tematiche de ‘Il Rumore del Lutto’,

proponendo pezzi dei La Crus, come ‘Nera Signora’ e ‘Come ogni

volta’, alternandoli a brani tratti dai suoi album solisti come ‘Io confesso’ e ‘Nel centro di Milano’. In programma anche

canzoni dal recente progetto ‘La mia generazione’, oltre ad

omaggi ai grandi cantautori della musica italiana ed

internazionale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte