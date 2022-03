Musica: Julia Hagen e Annika Treutler al Valli di Reggio Emilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 12 MAR – La stagione concertistica

della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia prosegue domani alle

20,30 al Teatro Valli con la violoncellista Julia Hagen e la

pianista Annika Treutler, musiciste che, nonostante la giovane

età, sono ormai da anni presenti sulla scena musicale

internazionale, ospiti di numerose e importanti istituzioni

grazie anche ai tanti premi e riconoscimenti ottenuti in diversi

concorsi internazionali.

Il programma prevede “Phantasiestücke” Op.73 e Adagio e

Allegro Op.70 di Robert Schumann e la Sonata N. 1 in si bemolle

maggiore Op.45 e la N. 2 in re maggiore Op. 58 di Felix

Mendelssohn.Un concerto che si muove tra due tendenze distinte e

complementari del romanticismo tedesco, raffigurate da due

compositori, tra loro amici: queIlo misurato e classico di

Mendelssohn e quello sperimentale e inquieto di Schumann. Due

modi, due mondi che si rispecchiano l’uno nell’altro: le sonate

di Mendelssohn, coerenti con le forme codificate, frutto di un

musicista con una vita ricca di successi e quindi visto come “classico”, e i pezzi di Schumann, liberi e irriducibili fin dal

titolo a qualsiasi forma storica, frutto dell’opera dell’uomo

che incarna il prototipo dell’artista romantico tormentato e che

morirà in un ospedale psichiatrico. E tuttavia due figure

moderne, per i contemporanei, entrambi determinati a svolgere la

loro attività senza scendere a compromessi con le mode e

perseguendo un alto ideale di arte. (ANSA).



