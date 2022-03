Musica: Laila Al Habash presenta album d’esordio a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAR – Il Locomotiv Club di Bologna

ospita l’1 aprile Laila Al Habash, giovane cantante italo

palestinese molto amata dal pubblico giovane e una delle

esponenti creative tra le più interessanti della ‘seconda

generazione’, cresciuta con il mito di Raffaella Carrà. E’ la

prima data del Festival diffuso Bma-Bologna Musica d’Autore,

organizzato da Fonoprint. Laila Al Habash presenterà il suo

album d’esordio ‘Mystic Motel’, composto da 12 pezzi e prodotto

da Niccolò Contessa e Stabber; in uno dei brani, ‘Sbronza’, è

ospite Coez.

Nato a Bologna all’interno degli studi di registrazione

Fonoprint, il Bma è diventato un’occasione unica per raccontare

lo sviluppo della nuova musica italiana, al di là dei differenti

linguaggi. I sei artisti selezionati sono Assurditè, Kasto,

Orlvndo, Te Quiero Euridice, Tool Bar, Ufo Blu. Dopo l’ ‘house

concert’ negli studi Fonoprint in marzo, un live a Milano ad

Arci Bellezza il 31 marzo, uno al Locomotiv Club di Bologna l’1

aprile, uno al BONsai Garden a Bologna, uno nei nuovissimi spazi

della Darsena del Sale a Cervia (Ravenna) in luglio, il concerto

finale sarà negli spazi post industriali del DumBO a Bologna in

settembre.

Bma è uno showcase festival, che offre ai partecipanti

l’occasione di suonare dal vivo in alcuni tra i luoghi di

riferimento della scena live. Per il miglior artista in assoluto

il premio consiste in dieci giorni di sala di registrazione

negli studi Fonoprint, che hanno fatto la storia della canzone

d’autore italiana. Il miglior artista live registrerà invece, in

studio, una Fonoprint Live Session, anche in video, andando ad

aggiungersi a un ‘format’ del quale sono stati protagonisti

musicisti come Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista,

Ex-Otago, Extraliscio e Godblesscomputers. (ANSA).



