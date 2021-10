Musica ‘Liberata’ in una rassegna di concerti a San Lazzaro

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – “I generi dovrebbero liberarsi

dagli schemi e dai modi. La musica è ‘liberata’ dal genio e dal

talento umano per mostrarsi e trasformarsi in emozione: non v’è

una regola”. E’ la filosofia di Liber Paradisus, la rassegna di

concerti in calendario al circolo Arci di San Lazzaro di Savena

(Bologna) dal 29 ottobre al 10 dicembre, con la direzione

artistica di Marco Coppi e Franco Fanizzi. In collaborazione e

con il contributo delle rassegne Paradiso Jazz, Porretta Prog e

Reno Folk Festival, il cartellone si aprirà con la poesie e la

trasgressione di Pierpaolo Capovilla, che dopo l’esperienza con

il Teatro degli Orrori, presenta uno spettacolo solista di

reading accompagnato da un polistrumentista.

Il 9 novembre sarà la volta di Francesco Baccini, cantautore

e pianista della scuola genovese tra i più eclettici.

Accompagnato da un quartetto, Bobby Solo sarà protagonista il 12

novembre, con il suo vaso repertorio di blues, rock and roll e

country d’autore. Il grande jazz del batterista Peter Erskine

(in trio con Alan Pasqua pianoforte e Derek Oles contrabbasso) è

previsto il 15 mentre il 19 ci sarà la band dei Gem Boy.

Arrivano dal Belgio gli Zigo (il 27) quintetto tra musica da

ballo e la world-funk-fusion. Il 30 sul palco Le Train Blue

(Marco Coppi flauto, Gianni Landroni chitarra, Tiziano Barbieri

contrabbasso e Roberto Red Rossi batteria) con un unico flusso

sonoro tra progressive, rock, jazz, classica e contemporanea. Il

3 dicembre ancora atmosfere prog con le Orme, band che ha fatto

la storia del rock progressive italiano. Il 7 dicembre previsti

i Mariposa, con ospiti Federico Poggipollini e Musica per

Bambini, prima del concerto finale, il 10, con ‘Three

generations Area’, che schiera il batterista Christian Chicco

Capiozzo (figlio di Giulio, tra i fondatori degli Area) un altro

ex come il bassista Ares Tavolazzi, il pianista Andrea

Caligiuri, Flavio Boltro tromba e Stefano Di Battista sax.

Ingresso con Green Pass e tessera Arci. Info

www.salaparadiso.it. (ANSA).



—

