Musica: l’Orchestra della Comunità Europea a Ferrara

(ANSA) – FERRARA, 01 AGO – Dopo il forzato periodo di

chiusura causato dall’emergenza sanitaria, anche FerraraMusica

riprende l’attività con la sua orchestra in residence, la

European Union Youth Orchestra, il complesso sinfonico giovanile

della Comunità Europea che dal 2018 ha una delle sue residenze

nel Teatro Comunale della città estense.

L’appuntamento è per il 21 agosto con una serata anteprima

della stagione 2020/21 che vedrà protagonista sul podio

Gianandrea Noseda, direttore d’orchestra italiano tra i più

richiesti del panorama internazionale, nuovamente ospite di

Ferrara Musica, mentre alla tastiera ci sarà Beatrice Rana,

l’ancor giovane pianista salentina già star internazionale

contesa dai principali teatri. Il programma della serata sarà

contraddistinto dal numero 3 con il Terzo Concerto per

pianoforte e orchestra in do minore, op. 37 di Beethoven e con

la Terza Sinfonia in re maggiore D 200 di Schubert, due

capisaldi del grande repertorio tra i più amati dal pubblico. I

biglietti, già in vendita, sono acquistabili online sul sito

www.ferraramusica.it. (ANSA).



